Après Mbappé, un pilier des Bleus remet Le Graët à sa place

La rédaction

Nouveau coup de tonnerre en Équipe de France. Après les propos polémiques du président de la Fédération Française de Football Noël Le Graët sur Zinédine Zidane, la vive réaction de Kylian Mbappé et l’annonce de la retraite internationale d’Hugo Lloris, une nouvelle réaction concernant ces propos a eu lieu. Et c’est celle de l’ancien capitaine des Bleus.

A peine a-t-il annoncé sa retraite internationale qu’il a lui aussi évoqué les déclarations de son désormais ancien président Noël Le Graët.

« Il faut garder du respect »

Hugo Lloris, légende de l’Équipe de France avec le nombre record de 145 sélections aura disputé son dernier match avec les Bleus le 18 décembre dernier, lors de la finale de la Coupe du Monde. En marge de l’annonce de sa retraite il s’est exprimé pour le quotidien L’Équipe : « Je ne sais pas ce qui l'a poussé à s'exprimer comme ça, mais il faut garder du respect pour les joueurs qui, comme Zidane, ont tant donné à l'équipe de France. Didier Deschamps et Zinedine Zidane sont deux légendes de notre sport, et ce type de déclaration ne rend service ni au coach, ni au foot. Il ne faut pas diviser autour de l'équipe de France, mais rassembler. »

Affaire Zidane : Le gouvernement veut mettre un terme au règne de Le Graët https://t.co/HXl4l6XxQJ pic.twitter.com/C9vkTnJ3if — le10sport (@le10sport) January 9, 2023

« C’était inapproprié »