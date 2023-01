Après Benzema, Lloris fait ses adieux à l’équipe de France

Thomas Bourseau

Karim Benzema avait ouvert la voie le 19 décembre dernier après l’échec des Bleus en finale de Coupe du monde. C’est à présent au tour du capitaine et recordman de sélections en équipe de France, à savoir Hugo Lloris, de prendre sa retraite internationale.

Les deux joueurs ont été plus ou moins importants pour l’équipe de France sous Didier Deschamps. L’un ayant été le porte-drapeau de l’attaque des Bleus avant l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena quand l’autre a été le taulier et le gardien du temps pendant 14 années. Après la finale perdue par l’équipe de France au Qatar face à l’Argentine, Karim Benzema annonçait le lendemain sa retraite internationale.

Zidane, Benzema... Le Graët dérape, le Real Madrid sort du silence https://t.co/cMplpnT60Q pic.twitter.com/QpBiEfv4Gn — le10sport (@le10sport) January 9, 2023

Ce lundi, et alors que la Fédération française de football est au centre de toutes les attentions en raison de la nouvelle bavure de son président Noël Le Graët, Hugo Lloris a profité d’une entrevue pour L’Équipe afin d’annoncer qu’il raccrochait les gants pour l’équipe de France. « Ce n'est pas facile d'annoncer ça, mais après quatorze années à défendre ce maillot, que j'ai porté avec un immense plaisir, avec fierté, devoir et sens de la responsabilité, je crois que je suis arrivé au bout. J'ai décidé d'arrêter ma carrière internationale, avec le sentiment d'avoir tout donné. Et je pense que c'est important de l'annoncer maintenant, à deux mois et demi du début des qualifications à l'Euro, par respect pour le sélectionneur et les joueurs, pour les laisser partir sur de nouvelles bases ».

Lloris part sur une désillusion mondiale au Qatar