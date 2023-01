Mbappé à l'origine de la fronde contre Le Graët, le gouvernement l'en remercie

La rédaction

Première personnalité a avoir réagi aux propos insultants de Noël Le Graët à l'encontre de Zinédine Zidane, Kylian Mbappé s'est une nouvelle fois élevé contre Noël Le Graët, le président de la FFF. Un comportement nécessaire et salué par la ministre des Sport Amélie Oudéa-Castéra lors de son point presse de ce lundi.

Déjà après l'Euro, Kylian Mbappé avait manifesté sa déception vis-à-vis de Noël Le Graët qui n'avait, selon lui, pas pris la mesure des insultes racistes dont avait été victime l'attaquant parisien. Ce dimanche soir, Kylian Mbappé a de nouveau fustigé les déclarations du patron de la 3F sur Zidane.

«Zidane c'est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça»

Alors que les propos de Noël Le Graët suscitaient déjà l'indignation de l'opinion publique, Kylian Mbappé a affirmé sa position à l'encontre de Noël Le Graët via son compte Twitter : « Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… ».

Affaire Zidane : Macron lâche Le Graët, décision historique annoncée ? https://t.co/gOMfghrkxu pic.twitter.com/dkq12idSD6 — le10sport (@le10sport) January 9, 2023

«Bravo Kylian. Il a mis exactement les mots qu'on ressentait tous»