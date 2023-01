Dans l’affaire Zidane, le gouvernement français cartonne encore Le Graët

La rédaction

Noël Le Graët et la Fédération Française de Football sont dans la tourmente ! Les propos du président de la FFF, âgé de 81 ans, sur Zinédine Zidane ont surpris et choqué beaucoup de monde. Kylian Mbappé en tête, lui qui a tweeté un cinglant message à l’encontre de son président.

Le natif de Bondy a posté une simple phrase : « Zidane c'est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça... » qui a enflammé Twitter pour répondre aux propos de Noël Le Graët. Le président de la FFF avait déclaré sur RMC plus tôt dans la soirée n’en avoir « rien à secouer » si Zidane prenait la tête de la sélection brésilienne.

«Une forme de lassitude, d’exaspération»

Kylian Mbappé n’est pas le seul à avoir réagi. En conférence de presse ce lundi, la ministre des sports Amélie Oudéa-Castera a évoqué cette affaire : « On a vu que les propos tenus par le président Le Graët à propos de Zidane ont provoqué un émoi à la hauteur de ce qu'est Zinédine Zidane. C'est aussi à la mesure d'une forme de lassitude, pour ne pas dire exaspération, à l'égard de propos qu'on ne veut plus entendre et d'attitudes qu'on ne veut plus voir. »

«Possible qu’il disjoncte à nouveau»