PSG : Ronaldo va affronter Messi, un coup de gueule éclate

La rédaction

Alors que Cristiano Ronaldo va enfin pouvoir effectuer ses débuts avec son nouveau club d’Al-Nassr, Messi et le PSG se rendront en Arabie Saoudite pour effectuer un match amical le 19 janvier. Et c’est justement à cette date que CR7 pourrait faire ses grands débuts.

Lionel Messi contre Cristiano Ronaldo. Rien que ces trois mots suffisent à faire trembler la planète football. Les joueurs du PSG disputeront le 19 janvier prochain, un amical contre une équipe mixte, composée de joueurs d' Al-Hilal et d' Al-Nassr, dont fera probablement partie Cristiano Ronaldo. Cette affiche de gala ne plaît pourtant pas à Rudi Garcia qui a évoqué son mécontentement dans L’Équipe .

Une programmation dérangeante

Dans les colonnes de L’Équipe , Rudi Garcia, entraineur d’Al Nassr ne cautionne pas véritablement ce match : « En tant que coach d’Al Nassr, je ne peux pas être content de ce match-là. Pour le développement, de voir le PSG, de voir les grands joueurs parisiens, effectivement, c’est une bonne chose. Mais on a un match de championnat trois jours après. Au niveau de la programmation, ça aurait pu être mieux pensé. Mais ce n’est pas très grave ».

L’Arabie Saoudite rayonnante