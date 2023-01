Victime de Lionel Messi, il lâche un énorme aveu sur la star du PSG

Thomas Bourseau

Considéré par certains comme étant le meilleur joueur de l’histoire, le tout nouveau champion du monde a laissé des séquelles dans quelques défenses depuis le début de sa carrière. Cependant, pour Josko Gvardiol qui a croisé la route de Lionel Messi à plusieurs reprises, le septuple Ballon d’or n’est pas le même joueur au PSG qu’avec l’Albiceleste.

Lionel Messi a, depuis ses débuts dans le grand bain du football professionnel au milieu des années 2000, constamment étalé son talent aux yeux de ses coéquipiers, adversaires et observateurs. Cependant, il a souvent été question de deux Messi différents. Celui en club au FC Barcelone, avant qu’il ne signe au PSG à l’été 2021, et celui de la sélection argentine. Le Messi du Barça semblant un cran au-dessus que pour l’ Albiceleste . Pour autant, la tendance s’était inversée depuis son nouveau challenge au PSG.

Messi a retrouvé de sa superbe au PSG cette saison

En effet, pour rappel, Lionel Messi peinait à se faire une place dans le collectif du PSG la saison passée qui a semblé être une adaptation à sa nouvelle vie après 21 ans passés au FC Barcelone. Finalement, Messi est parvenu à trouver ses marques au Paris Saint-Germain en se montrant régulièrement décisif depuis le début de la saison aux côtés de Kylian Mbappé et de Neymar. Adversaire de Messi avec le RB Leipzig et la Croatie face à l’Argentine en demi-finale de Coupe du monde, Josko Gvardiol a eu la possibilité de témoigner de deux Lionel Messi bien différents.

«Il a un profil complètement différent en club que dans l'équipe nationale»