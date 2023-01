Viré du PSG, il ne digère pas

La rédaction

Officiellement limogé par le PSG le 5 juillet dernier, Mauricio Pochettino ne restera pas dans les mémoires du club. Sur le banc parisien pendant un an et demi, le tacticien argentin a régulièrement été critiqué et la débâcle madrilène en 8e de finale de Ligue des champions reste l'élément marquant de son passage. Toutefois, l'ancien coach des Spurs estime que les joueurs ont leur part de responsabilité dans ce fiasco.

En 8e de finale retour de Ligue des champions lors de l'exercice 2021-2022, le PSG a subi une nouvelle «remontada». Vainqueurs (1-0) à l'aller, les hommes de Mauricio Pochettino s'étaient inclinés (1-3) à Santiago Bernabeu après un match renversant et un triplé monumental de Karim Benzema. Comme souvent lors d'un tel désastre, le tacticien argentin avait été pointé du doigt.

Pour Pochettino, les joueurs sont aussi responsables

Alors que le PSG avait ouvert le score par l'intermédiaire de Kylian Mbappé, les hommes de Maurico Pochettino s'étaient complètement fait renverser en seconde période. Le triplé de Karim Benzema avait précipité l'élimination parisienne. Mauricio Pochettino avait été ciblé pour cette défaillance, mais l'Argentin a récemment rappelé la reponsabilité des joueurs dans ce fiasco : « Il y a tellement de choses que moi et le staff pouvons influencer pendant un match. Le reste dépend des joueurs », a-t-il expliqué au micro de la chaîne Movistar et rapporté par The Mirror .

« Neymar et Messi sont ridicules » https://t.co/MVRZI9pYbH pic.twitter.com/xc0Odq7506 — le10sport (@le10sport) January 13, 2023

Des joueurs dépassés par l'événement

Pour l'ancien entraîneur du PSG, ses joueurs ont été dépassés par l'événement et n'ont pas su gérer la pression des supporters madrilènes. Un épisode douloureux pour les supporters parisiens qui vivaient là une nouvelle désillusion en Ligue des champions. Pour Christophe Galtier, successeur de Mauricio Pochettino, le prochain rendez-vous européen se dispute le 14 février prochain avec le 8e de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich.