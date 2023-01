PSG : Il déboîte Neymar qui «pisse sur le club»

Axel Cornic

Entre Neymar et le Paris Saint-Germain, ça n’a jamais été le grand amour. Depuis son arrivée en 2017 le Brésilien a beaucoup fait parler de lui et pas toujours en bien, s’attirant régulièrement l’ire de ses propres supporters qui n’ont pas hésité à le siffler. La dernière fois remonte d’ailleurs à la saison dernière, après l’élimination du PSG en Ligue des Champions face au Real Madrid.

Il était censé être la grande star du projet du PSG, mais Neymar n’a jamais vraiment réussi à s’imposer. Persécuté par les blessures et souvent critiqué pour son comportement en dehors des terrains, le Brésilien a beaucoup irrité et a régulièrement été la cible de la colère des supporters du PSG. Depuis quelques années, il est d’ailleurs passé bien derrière son jeune coéquipier Kylian Mbappé, devenu la seule vraie idole des Parisiens.

Neymar, histoire d’un amour qui n’a jamais éclos

Les épisodes sont nombreux et personne n’a oublié l’après-été 2019, lorsque tout le Parc des Princes a insulté et copieusement sifflé un Neymar qui a passé le mercato à tenter de trouver une porte de sortie au PSG. Plus récemment, on se souvient de la rencontre de Ligue 1 du 13 mars 2022 face au Girondins de Bordeaux (3-0), lorsque les supporters parisiens ont fait part de leur colère suite à l’élimination catastrophique en Ligue des Champions, face au Real Madrid.

« Il ne respecte rien ni personne, il mériterait d’être sifflé à chaque match »