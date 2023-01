PSG : Nouvelle bombe, le départ de Neymar est annoncé

Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival, Neymar était finalement resté au PSG. Mais ce feuilleton pourrait revenir au premier plan l’été prochain, et l’ancienne gloire brésilienne Rivaldo estime que la direction du PSG cherchera de nouveau à se séparer de son numéro 10.

1er janvier dernier, via un post sur ses réseaux sociaux, Neymar affichait de solides ambitions pour cette année 2023 au PSG : « J e vais passer la fin de l'année ici à m'entraîner pour poursuivre mes objectifs avec le PSG, la Ligue des champions et le championnat de France, de toute façon nous poursuivrons tous ces objectifs », indiquait l’attaquant brésilien, lui qui semble être passé proche d’un départ l’été dernier. En effet, la direction du PSG avait tenté de lui trouver un nouveau point de chute à la demande de Kylian Mbappé qui avait fixé cette condition pour prolonger, et l’histoire pourrait se répéter en fin de saison.

Neymar bientôt vendu ?

C’est en tout cas ce qu’annonce Rivaldo, ancienne star de la sélection du Brésil, dans sa chronique sur Betfair : « Honnêtement, je ne pense pas que cela arrivera tout de suite, mais en fin de saison, le PSG pourrait être intéressé à vendre le joueur pour récupérer une partie de l'investissement en même temps que la star brésilienne pourrait enfin évoluer en Premier League », explique Rivaldo au sujet de l’attaquant du PSG.

Manchester City, la destination idéale