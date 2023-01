PSG : Mbappé lui fait confiance, il se rapproche de Neymar

La rédaction

Avec 133 minutes disputées sur les 13 premiers matchs du PSG en Ligue 1, Hugo Ekitike semblait avoir du mal à passer du Stade de Reims au Paris Saint-Germain. Mais bénéficiant en interne de la confiance de Christophe Galtier mais surtout du soutien de Kylian Mbappé, le jeune attaquant de 20 ans revit à la pointe de l’attaque parisienne avec 4 buts et une passe décisive sur les cinq derniers match.

Et si Hugo Ekitike était la solution au « pivot gang » de Kylian Mbappé ? Si la réponse sera trouvée sur le long terme, Ekitike semble néanmoins commencer à trouver ses marques, jusqu’à impressionner Neymar.

Neymar et Messi adoubent Ekitike

Dans les colonnes du Parisien , on apprend qu’Hugo Ekitike commence à gagner la confiance de Lionel Messi et Neymar. Les deux stars planétaires du PSG apprécieraient évoluer avec lui au poste de pivot. Aligné avec eux lors de la victoire face à Angers, Hugo Ekitike a livré l’un de ses meilleurs matchs depuis qu’il porte la tunique Rouge et Bleu du PSG, avec un but. Il est également à l’origine du but de Messi, son avant-dernière passe déstabilisant complètement la défense angevine.

« Neymar et Messi sont ridicules » https://t.co/MVRZI9pYbH pic.twitter.com/xc0Odq7506 — le10sport (@le10sport) January 13, 2023

Fin du « pivot gang » ?

Après Mbappé, voilà que Neymar et Messi apprécient de jouer avec Ekitike. Pour un poste qui était devenue une épine dans le pied de Luis Campos et du PSG depuis le « pivot gang », les bonnes performances du jeune attaquant de 20 ans devraient convaincre le club de la capitale de ne pas investir dans un attaquant de pointe cet hiver. Mais de toute façon, comme le10sport.com vous l’avait révélé, le PSG n’a pas prévu de folie pour ce mercato hivernal.