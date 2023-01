Mbappé ou Cristiano Ronaldo ? Messi a tranché

Pierrick Levallet

L'avenir de Lionel Messi est toujours assez incertain. Le PSG souhaite bien évidemment le prolonger, mais récemment, Al-Hilal a fait une entrée fracassante pour le recruter. Le club saoudien serait prêt à faire des folies pour l'Argentin. Cependant, La Pulga serait pour le moment déterminé à poursuivre l'aventure au PSG.

Maintenant qu’il a été sacré champion du monde avec l’Argentine, Lionel Messi est focalisé sur les prochaines grandes échéances avec le PSG. Mais son avenir demeure encore un sujet d’interrogation en interne. La direction aimerait le prolonger, pour qu’il continue aux côtés de Kylian Mbappé. Mais à part le PSG, Lionel Messi aurait d’autres options pour son avenir.

Une folie annoncée pour Messi, une réunion est fixée https://t.co/tDELOqRB23 pic.twitter.com/m1wWjwtCgg — le10sport (@le10sport) January 14, 2023

Messi a d’autres options pour son avenir

L’Argentin pourrait rejoindre Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. Al-Hilal serait prêt à dégainer une offre légendaire pour attirer Lionel Messi. Toutefois, une tendance claire commence à se dessiner pour la suite de la carrière de La Pulga .

Messi est déterminé à continuer au PSG