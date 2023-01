Une star du PSG se livre sur ses escapades nocturnes

La rédaction

Alors qu’il a prolongé en décembre dernier, jusqu’en 2026, Marco Verratti en a profité pour disputer son 400ème match sous les couleurs parisiennes. Voué d’un attachement énorme pour le PSG, l'international italien fait souvent l'objet de critiques pour son hygiène de vie. Il s’est également exprimé sur son train de vie, et notamment sur son étiquette de fêtard.

Comme d'autres joueurs du PSG, Marco Verratti est parfois pointé du doigt pour ses sorties nocturnes. Souvent qualifié de bon vivant, l’Italien a notamment été aperçu en train de fumer des cigarettes. Pour France Football , le milieu du PSG est revenu sur cette caractéristique qui lui colle à la peau depuis plusieurs années déjà.

« Quand tu es journaliste, tu dois faire les choses avec honnêteté »

Verratti dénonce notamment une réputation qu’il juge infondée dans un entretien pour France Football : « Cette réputation m'a gêné car, la plupart du temps, ce n'était pas vrai. Quand tu es journaliste, tu dois faire les choses avec honnêteté. Si c'est vrai, je prends mes responsabilités, comme ç'a été le cas beaucoup de fois. Mais on m'a fait passer pour quelqu'un qui sortait tous les soirs. A la fin, ça n'allait pas » . Avant de poursuivre : « Les personnes qui me connaissent savent ce que je fais et qui je suis. Il y a des périodes où je savais que je pouvais sortir, d’autres où je savais que je devais me reposer » .

« Il faut être honnête »