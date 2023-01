La rédaction

Après un parcours décevant en Coupe du Monde avec le Brésil, Neymar est de retour au PSG. Si son association avec Lionel Messi et Kylian Mbappé a parfois fait des étincelles, l’avenir du brésilien est toujours incertain. Selon une ancienne gloire de la Seleçao, l’histoire de Neymar pourrait s’écrire ailleurs qu'en France.

L’été dernier, le PSG avait décidé de placer Neymar sur le marché des transferts. Les dirigeants parisiens avaient fait savoir à la star que s’il ne voulait pas continuer au club, la porte lui était grande ouverte. Mais le salaire colossal du Brésilien refroidit constamment les ardeurs des clubs intéressés. Selon Rivaldo, Ballon d'Or 1999, la Premier League serait l’endroit idéal pour la suite de la carrière du joueur.

Neymar vers un départ l’été prochain ?

Dans sa chronique sur Betfair , Rivaldo déclare : « Ces derniers jours, des rumeurs ont circulé sur le fait que Neymar pourrait bientôt quitter le PSG et signer dans un club de Premier League, Newcastle et Manchester City s’intéressant à lui. Honnêtement, je ne vois pas cela se produire au cours de ce mercato, mais cela pourrait changer à la fin de la saison, le PSG ayant la possibilité de le vendre pour compenser son investissement et cela pourrait ouvrir les portes de la Premier League à Neymar » .

Quel club pour accueillir Neymar ?