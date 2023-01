Un transfert est bouclé, le PSG a été aidé

Pierrick Levallet

Cantonné à un rôle de remplaçant et ne disposant pas d'énormément de temps de jeu cette saison, Pablo Sarabia serait proche d'un départ cet hiver. Le PSG ne lui ferme pas la porte, et un accord aurait même été trouvé avec Wolverhampton. Et pour clore ce transfert, le club de la capitale aurait eu une aide précieuse.

En grande forme la saison dernière avec le Sporting CP, Pablo Sarabia n’a pas vraiment eu la chance de s’imposer au PSG jusqu’à présent. L’Espagnol ne dispose pas d’un temps de jeu suffisant pour performer. Le joueur de 30 ans envisagerait alors de partir dès cet hiver. De son côté, le PSG avait fixé le prix de son transfert à 10M€ comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité. Mais l’opération devrait être finalement moins chère que prévu.

🛫 Sarabia, al Wolverhampton.Principio de acuerdo entre el PSG y los Wolves. Los ingleses pagarán alrededor de cinco millones más otra parte en bonus.📌 Firma hasta 2025 más un año opcional.🔙 Se reencuentra con Lopetegui, para quien era prioritario.✍️ @hugocerezo pic.twitter.com/0kvtOY3wHu — Relevo (@relevo) January 13, 2023

Le PSG va boucler le transfert de Sarabia

À en croire les informations de Relevo , le PSG et Wolverhampton auraient trouvé un accord de principe autour d’une opération à 7M€ (5M€ + 2M€ en bonus) pour le transfert de Pablo Sarabia. L’Espagnol, si tout se passe comme prévu, devrait s’engager jusqu’en juin 2025 en Angleterre. Et pour clore cette affaire, le PSG a demandé de l’aide.

Jorge Mendes a aidé le PSG dans cette affaire