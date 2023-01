Il veut quitter le PSG, c’est réglé

Pierrick Levallet

Cherchant désespérément à avoir plus de temps de jeu, Pablo Sarabia n'exclurait pas un départ du PSG cet hiver. Le club de la capitale n'est pas non plus opposé à son transfert et est ouvert aux offres. De ce fait, Wolverhampton pousserait pour recruter l'Espagnol. Et un accord de principe aurait été trouvé entre les deux clubs.

Auteur d’une saison intéressante au Sporting CP, Pablo Sarabia est revenu au PSG avec l’intention de s’y imposer. Mais au final, l’Espagnol doit se contenter d’un rôle de remplaçant sous Christophe Galtier. Le joueur de 30 ans en aurait assez, lui qui voudrait avoir plus de temps de jeu. De ce fait, Pablo Sarabia n’exclut pas un transfert cet hiver, et le PSG non plus.

Le PSG ne ferme pas la porte au départ de Sarabia

Comme révélé par Le10Sport.com, le PSG n’est pas spécialement opposé au départ de Pablo Sarabia. Le club de la capitale réclame néanmoins 10M€ pour laisser filer l’Espagnol. Ces dernières heures, Wolverhampton poussait pour le recruter. Et la formation de Premier League serait sur le point de boucler l’affaire.

🛫 Sarabia, al Wolverhampton.Principio de acuerdo entre el PSG y los Wolves. Los ingleses pagarán alrededor de cinco millones más otra parte en bonus.📌 Firma hasta 2025 más un año opcional.🔙 Se reencuentra con Lopetegui, para quien era prioritario.✍️ @hugocerezo pic.twitter.com/0kvtOY3wHu — Relevo (@relevo) January 13, 2023

Le transfert de Sarabia bouclé pour 7M€ ?