Il débarque à l’OM, le secret a été gardé

Axel Cornic

Après le départ de Gerson, l’Olympique de Marseille a accueilli un nouveau visage en la personne de Ruslan Malinovskyi. L’Ukrainien semblait être une piste de longue date de Pablo Longoria, qui garde un excellent réseaux et surtout du côté de l’Atalanta, où il a officié en tant que recruteur par le passé.

Voilà des mois que l’on parlait de lui, il est enfin arrivé. Ruslan Malinovskyi est un joueur de l’OM à tout les effets. Le milieu ukrainien sera un renfort de taille pour Igor Tudor, qui a notamment vu Amine Harit gravement se blesser à un genou juste avant la trêve de la Coupe du monde.

« Je pensais vraiment arriver à l’OM en août »

Lors de sa présentation face à la presse ce jeudi, Ruslan Malinovskyi a assuré n’avoir pensé qu’à l’OM, révélant notamment qu’il aurait pu débarquer dès le dernier mercato estival. « L'OM était la proposition la plus concrète et honnêtement je n'ai pas eu de doutes. Dès que mon agent m'a dit qu'il y avait la possibilité de venir jouer à l'Olympique de Marseille, j'ai tout de suite dit oui » a expliqué e nouveau numéro 18 de l’OM. « On a pu parler de moi en Angleterre, etc., mais honnêtement ce sont des choses qui n'étaient pas réelles, pas concrètes. Je connais l'équipe, je l'ai vu jouer au cours de ces six derniers mois parce que je pensais vraiment arriver ici en août ».

Longoria a travaillé dans le plus grand des secrets