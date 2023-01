José Mourinho réuni avec Cristiano Ronaldo, il dit toute la vérité

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après une Coupe du monde frustrante où le Portugal a été éliminé dès les quarts de finale par le Maroc, Fernando Santos a décidé de quitter son poste de sélectionneur. Annoncé dans le viseur de la fédération pour prendre sa succession, José Mourinho n’a pas franchi le cap. Le Special One est revenu sur les rumeurs qui l’ont envoyé sur le banc de la Seleçao.

Après son carton contre la Suisse en huitième de finale, le Portugal a été éliminé de la Coupe du monde dès le tour suivant. Battue par le Maroc, la Seleçao n’aura pas atteint son objectif. Fernando Santos, sélectionneur depuis 2014, a décidé de quitter son poste après l’élimination. Alors derrière, comme à chaque départ d’un sélectionneur portugais, la rumeur José Mourinho a fait son retour.

Mourinho recalé, Martinez nommé

Il était même question que José Mourinho conserve son poste d’entraîneur de l’AS Roma… tout en gérant la sélection. Cristiano Ronaldo entrainé par Mourinho, les retrouvailles auraient pu être belles. Mais finalement, c’est Roberto Martinez qui a été nommé.

Affaire Zidane : «Ils pensent qu'il est plus brésilien que français» https://t.co/yabKWVHn9t pic.twitter.com/0QzogDxTgA — le10sport (@le10sport) January 13, 2023

« Je suis heureux à Rome et je donne tout ce que j’ai »