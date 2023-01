L’Emir du Qatar a bouclé le transfert d’un crack au PSG

Arnaud De Kanel

A l'été 2012, le PSG allait piocher en Italie, à Pescara, pour recruter le très prometteur Marco Verratti. Indéboulonnable depuis, il s'est très vite attaché au club de la capitale. Très tôt, il a senti que le PSG le voulait vraiment. Et pour cause, c'est l'Emir du Qatar qui a réclamé son transfert.

Avant d'être des footballeurs, les joueurs restent des humains. Et lorsqu'ils sont jeunes, il est parfois difficile pour eux de quitter leur environnement pour en découvrir un tout nouveau à l'étranger. C'est le cas de Marco Verratti, recruté en 2012 par le PSG, peu de temps après l'arrivée du Qatar. Le milieu de terrain italien l'avoue lui même à France Football : « Ça a été très dur de quitter ma famille, mes amis. (…) Je n’avais jamais vu la France. Je connaissais Paris de nom, mais je n’y étais jamais allé. » Désormais éperdument amoureux de la ville et du PSG, Verratti a confirmé que son transfert était un souhait de l'Emir.

«L'Emir a demandé des infos à Leonardo et à Ancelotti»

Récemment prolongé, Marco Verratti a dévoilé les coulisses de son arrivée au PSG pour France Football . « Si l'Emir m'a repéré pendant un match de jeunes entre la France et l'Italie ? Oui. Il a demandé des infos à Leonardo et à Ancelotti (coach de l'époque au PSG). Ils ont ensuite pris des renseignements en Italie. C'était difficile de prendre un petit joueur de D2 italienne. En France aussi, il y avait de bons joueurs en Ligue 2. Mais ils ont fait ce choix, et c'était le début d'une belle histoire », a détaillé Marco Verratti.

Verratti de retour pour le Bayern ?

Une belle histoire qui dure pour Marco Verratti qui vient de prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2026. L'ancien joueur de Pescara, touché au quadriceps, manquera de nouveau la rencontre face à Rennes ce dimanche. Le PSG espère le retrouver à 100% face au Bayern Munich le 14 février prochain.