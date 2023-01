Daniel Riolo a trouvé le fléau du PSG version Qatar

Guillaume de Saint Sauveur

Souvent virulent lorsqu’il s’agit d’évoquer la prestation et le professionnalisme de certains joueurs ou dirigeants du monde professionnel, Daniel Riolo peut également se payer certains supporters. C’est le cas pour l’une des communautés de fans du PSG, qui ne sont vraisemblablement pas à son goût.

Depuis l’été 2011, le PSG a basculé sous pavillon qatari, ce qui a donc permis de développer le club à vitesse grand V, tant sur le plan sportif qu’en terme d’image. Une évolution qui a également amené une nouvelle vague de supporters, moins puristes que ceux de la première heure, et Daniel Riolo ne les a pas loupé au micro de RMC Sport dans l’After Foot.

PSG : Neymar-Messi, «si vous n’êtes pas contents, cassez-vous!» https://t.co/3ZO9SkcIv0 pic.twitter.com/CI5lG8Jj8K — le10sport (@le10sport) January 13, 2023

« Ils ne comprennent rien au foot »

« Je pense que ces supporters ont eu l'esprit déformé et fracassé par l'ère QSI. Ce sont les plus actifs sur les réseaux sociaux, qui insultent le plus sur les réseaux sociaux, qui ne regardent que leur équipe... Ils ne regardent que des bouts de leur équipe. Ce sont ceux qui ne comprennent rien au foot parce qu'ils pensent qu'avoir Messi, Neymar et Mbappé dans une équipe c'est formidable et que si tu ne gagnes pas la Ligue des Champions c'est la faute à pas de chance ou de l'arbitrage », estime Riolo.

« Des petits bouffons »