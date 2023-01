Gros problème au PSG, Riolo avertit le Qatar

Axel Cornic

Voilà plus de dix ans que QSI a investi au Paris Saint-Germain, mais certains changements se font attendre. C’est notamment le cas avec l’image bling-bling qui colle à la peau du club parisien depuis leur arrivée, avec notamment le recrutement de stars planétaires qui n’ont pas toujours su répondre présent et aider à conquérir le grand objectif parisien, La Ligue des Champions.

L’aventure qatari au PSG a été marquée par plusieurs changements de projet. Le dernier est survenu en fin de saison dernière quite au départ de Leonardo et l’arrivée de Luis Campos, avec un message clair : fini le bling-bling, le football passera désormais avant tout. Or, cela ne semble pas vraiment être la direction prise…

« Ils pensent qu'avoir Messi, Neymar et Mbappé dans une équipe c'est formidable »

Dans l’ After Foot , Daniel Riolo a dénoncé cette politique de la part de QSI, qui ces dernières années a donné naissance a une toute nouvelle génération de supporters du PSG. « Je pense que ces supporters ont eu l'esprit déformé et fracassé par l'ère QSI. Ce sont les plus actifs sur les réseaux sociaux, qui insultent le plus sur les réseaux sociaux, qui ne regardent que leur équipe... Ils ne regardent que des bouts de leur équipe » a-t-il expliqué ce jeudi soir, sur RMC Sport . « Ce sont ceux qui ne comprennent rien au foot parce qu'ils pensent qu'avoir Messi, Neymar et Mbappé dans une équipe c'est formidable et que si tu ne gagnes pas la Ligue des Champions c'est la faute à pas de chance ou de l'arbitrage ».

« Je pense qu'à terme c'est un problème pour l'évolution du club »