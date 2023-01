Révolution au PSG, cinq recrues sont annoncées

La rédaction

En cette période mercato hivernal, il y a du mouvement au PSG, principalement en interne. En effet, l'organigramme du club de la capitale est remodelé après le départ de Jean-Claude Blanc vers INEOS. Dans un communiqué officiel, le PSG explique avoir déjà recruté au sein de son organisation, et que d'autres nominations seront prochainement annoncées.

Ça bouge au PSG. En effet, depuis le départ de Jean-Claude Blanc vers INEOS, le club de la capitale procède à un réajustement de son organigramme. Ce dernier est chamboulé de nouvelles nominations, et d'autres suivront comme l'a précisé son président dans un communiqué officiel.

«Nasser Al-Khelaïfi a nommé et promu cinq nouveaux talents»

Dans un communiqué officiel du PSG, il est expliqué que : « Nasser Al-Khelaïfi a nommé et promu cinq nouveaux talents - issus de l’interne ou recruté à l’extérieur, tous reconnus pour leur expertise de pointe et leurs expériences diverses, tant en France qu'à l'étranger ». Plus précisément, Victoriano Melero, alors secrétaire générale du club et Marc Armstrong, «Chief Revenue Officer», occupent désormais les fonctions précédemment assurées par le directeur général adjoint délégué Jean Claude Blanc. C'est Fabien Allègre qui endosse le rôle de directeur adjoint.

Mercato : Une offre inespérée est tombée pour le PSG https://t.co/Tw5WUhC2kl pic.twitter.com/EPbMqumyFy — le10sport (@le10sport) January 13, 2023

«De nouveaux projets, de nouveaux partenariats et d’autres nominations seront annoncés»