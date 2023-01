Le PSG prépare un gros coup sur le mercato ? Mendes et Hakimi peuvent trembler

Thibault Morlain

Du côté du PSG, ce mercato hivernal s’annonce calme. A moins d’un départ, aucune recrue ne devrait intégrer l’effectif de Christophe Galtier. Mais voilà que cela n’empêcherait toutefois pas Luis Campos de travailler pour le prochain recrutement estival du club de la capitale. Et le Portugais pourrait bien avoir identifié un énorme coup à faire du côté de Manchester City et qui pourrait mettre Nuno Mendes et Achraf Hakimi en difficulté. Explications.

le10sport.com vous l’a révélé, le PSG n’a prévu aucun folie sur ce mercato hivernal. A moins d’un départ, il n’y aura aucune recrue pour Christophe Galtier durant ce mois de janvier, Luis Campos ayant actuellement d’autres priorités avec les prolongations de Lionel Messi, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos. Du côté du PSG, on regarde finalement plutôt déjà pour le prochain mercato estival. Quels seront les gros coups de Luis Campos sur le marché des transferts ? L’une des réponses pourrait bien se trouver du côté de Manchester City au sein de l’effectif de Pep Guardiola.

Le PSG sur Joao Cancelo ?

Cadre de l’effectif actuel de Pep Guardiola, Joao Cancelo pourrait bien ne pas poursuivre l’aventure avec Manchester City, lui qui est pourtant sous contrat jusqu’en 2027 avec les Citizens. En effet, selon les informations du Telegraph , le défenseur portugais susciterait l’intérêt des plus grands clubs européens. Le média britannique évoque alors des pistes en Espagne, en Italie, en Allemagne, ainsi qu’en France. Et compte tenu du montant qu’il faudrait débourser pour recruter Joao Cancelo et du salaire à prévoir pour le joueur de Manchester City, seul le PSG peut être en mesure d’assumer une telle opération.

Un sérieux concurrent au poste de latéral… gauche et droit

Joao Cancelo rejoindra-t-il alors le PSG la saison prochaine ? Cela serait un gros coup pour le club de la capitale, le Portugais étant considéré comme l’un des meilleurs au poste de latéral actuellement. Et cela vaut que ce soit à droite ou à gauche. Polyvalent, capable s’évoluer sur les deux côtés, Cancelo ne cesse d’impressionner et forcément, son arrivée au PSG serait alors une énorme menace pour Nuno Mendes à gauche ou bien Achraf Hakimi à droite. Affaire à suivre…