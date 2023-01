PSG : C’est reparti pour Mbappé, le Real Madrid est préparé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé ne cesse de faire parler de lui en dehors et surtout sur le terrain. Ses performances au Mondial du Qatar en attestent. Et il se trouve que le Real Madrid soit préparé à lancer une offensive pour Mbappé pour l’été prochain.

Et si Kylian Mbappé était destiné à vivre un nouveau feuilleton dans les semaines à venir au sujet de son avenir. Pour rappel, le contrat qu’il a signé avec le PSG en mai dernier expirera en juin 2025. Pour autant, il semblerait qu’une clause ait été incluse dans le deal en question, faisant de l’ultime année de son bail une simple option. Ce qui voudrait dire qu’à l’été 2024, Mbappé pourrait devenir agent libre.

Un transfert de légende pour Kylian Mbappé ?

De quoi pousser le comité de direction du PSG à réfléchir à un transfert comme The Athletic le soulignait ces dernières semaines. En cas d’offre hors marché et de transfert légendaire, le Paris Saint-Germain accepterait de laisser filer Kylian Mbappé à la prochaine intersaison. Le Real Madrid resterait sur les rangs et semblerait avoir déjà tout prévu pour accueillir l’attaquant du PSG à la Casa Blanca.

Un clash entre Mbappé et Messi après le Mondial ? La vérité éclate https://t.co/nndC3M6rAu pic.twitter.com/ckeLDy2Ykg — le10sport (@le10sport) January 13, 2023

Le Real Madrid paré à toute éventualité sportive avec Mbappé