Blacklisté en équipe de France, bientôt relancé au Real Madrid ?

L’été prochain, le Real Madrid souhaite renforcer ses couloirs. Les Madrilènes seraient à la recherche de deux latéraux, un pouvant évoluer à gauche et l’autre à droite. Dans cette optique, la Casa Blanca s’intéresserait à Benjamin Pavard. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Bayern Munich, l’international français est également dans le viseur du FC Barcelone.

Protagoniste du succès de l’équipe de France lors de la Coupe du monde 2018, Benjamin Pavard a vécu un Mondial bien différent au Qatar. Le défenseur du Bayern Munich était titulaire lors de la première rencontre des Bleus face à l’Australie (4-1). Cela restera le seul match auquel il a pris part, mais cela ne l’empêche pas d’avoir une belle cote sur le marché des transferts.

En effet, alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Bayern Munich, le FC Barcelone est annoncé sur la piste de Benjamin Pavard. Mais ce n’est pas tout, puisque Florian Plettenberg, journaliste pour Sky , indique que le Real Madrid serait également venu aux renseignements. Les latéraux sont un des chantiers des Merengue , qui comptent recruter dans ce secteur de jeu l’été prochain.

News #Pavard: Still complicated but his tendency is still to leave Bayern in summer. Next talks scheduled for spring at the latest. Loose talks with Barca. Real also inquired about him. But: Both clubs looking for a right back! Bayern looking for replacements. @SkySportDE 🇫🇷 pic.twitter.com/TCJu3ZobNZ