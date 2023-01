Mercato : Mendy, Carvajal… Un énorme chantier prend forme au Real Madrid

Hugo Chirossel

Si le Real Madrid veut renforcer son milieu de terrain avec le recrutement de Jude Bellingham, deux autres postes préoccupent les Merengues : les latéraux. En effet, Carlo Ancelotti ne dispose que de Fernand Mendy à gauche et Dani Carvajal à droite. Un des objectifs de la Casa Blanca l’été prochain sera donc de recruter dans ce secteur de jeu.

Depuis de longs mois, le Real Madrid est sur la piste de Jude Bellingham. L’international anglais du Borussia Dortmund est la priorité de la Casa Blanca pour renforcer son milieu de terrain. En revanche, le mercato estival risque d’être agité à Madrid, puisque les Merengues souhaiteraient également recruter un attaquant, mais ce n’est pas tout. En effet, Mundo Deportivo indique que le Real Madrid compte s’attaquer à un autre chantier l’été prochain, celui des latéraux.

Le Real Madrid veut renforcer ses couloirs

Depuis le départ de Marcelo en fin de saison dernière, Carlo Ancelotti ne peut compter que sur Ferland Mendy dans le couloir gauche. David Alaba est également utilisé à ce poste, mais l’ancien du joueur du Bayern Munich a été recruté pour évoluer dans l’axe. D’autant plus que ces derniers jours, l’international français, sous contrat jusqu’en juin 2025, est annoncé dans le viseur du PSG. Ferland Mendy souhaiterait une revalorisation salariale, que Florentino Pérez ne serait pas enclin à lui offrir, ce qui pourrait profiter au club de la capitale. D’après Mundo Deportivo , le Real Madrid a deux noms en tête pour ce poste : Fran Garcia (23 ans), qui évolue au Rayo Vallecano, et Miguel Gutierrez (21 ans), joueur de Gérone. Deux anciens de la Casa Blanca , pour qui elle a conservé 50% des droits.

Carvajal, seul spécialiste du poste à droite