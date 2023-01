Mercato - PSG : Le Real Madrid craint un nouveau feuilleton Mbappé, le ton est donné

Thomas Bourseau

Jude Bellingham fait beaucoup parler de lui sur le marché des transferts, au point où le PSG a ouvertement fait part de son intérêt par le biais du président Nasser Al-Khelaïfi. Cependant, le Real Madrid préparerait une grosse offensive rapidement pour s’éviter une désillusion à la Kylian Mbappé. Le voile devrait se lever en janvier.

Jude Bellingham (19 ans) pourrait bien être l’une des nombreuses attractions du marché des transferts en 2023. De par ses performances avec le Borussia Dortmund où son contrat arrivera à expiration en juin 2025 ou bien avec l’Angleterre où il a impressionné son monde et Nasser Al-Khelaïfi pendant le Mondial au Qatar cet automne, le milieu de terrain anglais s’est bâti une belle cote sur le marché.

«Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher»

D’ailleurs, le président Al-Khelaïfi confirmait un intérêt du PSG pour Jude Bellingham en décembre dernier pour Sky Sports en affirmant au passage que chaque top club européen voulait s’attacher ses services. « L'Angleterre (est) chanceuse de l'avoir, pour être honnête. C’est l'un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable - sa première Coupe du monde. Il est calme et détendu, confiant - incroyable. Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher. Il est dans son club, et (nous avons) du respect, donc si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club ».

Bellingham veut être fixé au plus vite

Du côté du clan Jude Bellingham, il ressortirait une volonté claire concernant sa situation. D’après ESPN , Bellingham voudrait savoir de quoi sera fait son avenir le plus rapidement possible, en janvier ou au plus tard au mois de février. La pépite du football anglais refuserait de voir son le feuilleton autour de son éventuel futur transfert s’éterniser.

Le Real Madrid veut bouger vite, craignant un nouveau feuilleton Mbappé, son prochain club révélé en janvier ?