Il explose au Qatar, le PSG a du souci à se faire

Afin de se renforcer sur le plan offensif, le PSG verrait d'un bon oeil le recrutement de Marcus Thuram. Mais alors qu'il est en fin de contrat en juin prochain, l'attaquant de 25 ans est également dans le viseur de plusieurs clubs, dont Chelsea. D'ailleurs, les plans des Blues pour l'international français n'auraient pas changé malgré l'arrivée en prêt de João Félix.

S’il n’était pas titulaire au Qatar lors de la Coupe du monde, Marcus Thuram a tout de même eu l’occasion de se montrer avec l’Équipe de France. Régulièrement entré en jeu, l’attaquant de 25 ans s’est montré convaincant et s’est par la même occasion attiré quelques courtisans. Le PSG penserait notamment à lui, alors que son contrat expire en juin prochain. Mais Marcus Thuram aurait d’autres options.

D’après SPORT1 , Marcus Thuram disposerait de nombreux prétendants pour son avenir. En plus du PSG, l’attaquant de 25 ans serait également convoité par le Bayern Munich, Manchester United, l’Atlético de Madrid ou encore l’Inter. Chelsea serait aussi de la partie. Et le club londonien ne devrait pas lâcher l’affaire malgré son dernier coup sur le marché des transferts.

João Félix deal will not change Chelsea plans as negotiations will continue for Marcus Thuram as revealed last week and also other targes — in different positions. 🚨🔵 #CFCAgain, Christopher Nkunku deal 100% sealed for June — can be considered Chelsea player. pic.twitter.com/Pubp4GcelB