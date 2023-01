Le clan Gerson interpelle Neymar pour un transfert

Thibault Morlain

Aujourd’hui au PSG et sous contrat jusqu’en 2027, Neymar voit tout de même son avenir faire l’objet de nombreuses rumeurs. En effet, le club de la capitale serait toujours enclin à se séparer du Brésilien. Mais où pourrait alors rebondir Neymar ? Son père et agent a été interpellé par… le père de Gerson à propos d’un possible duo du côté de Flamengo.

Poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival, Neymar est finalement resté au PSG. Mais voilà qu’un départ resterait à l’ordre du jour pour celui qui est sous contrat jusqu’en 2027. En effet, le club de la capitale penserait toujours à se séparer de Neymar dans les mois à venir. Reste maintenant à trouver preneur…

EXCLU - Mercato - PSG : Accord tout proche pour Marquinhos ! https://t.co/m1xXbM272i pic.twitter.com/78dEf48waj — le10sport (@le10sport) January 11, 2023

Neymar et Gerson, ensemble… « en sélection »

Et si Neymar faisait son retour au Brésil, lui l’ancien joueur de Santos ? Son père a en tout cas été interpellé pour une arrivée à Flamengo. En effet, ce n’est autre que le père de Gerson, Marcao, qui l’a appelé durant le podcast Mundo GV . Interrogé sur un possible duo entre Neymar et Gerson, Neymar Sr a alors lâché : « Un duo Neymar-Gerson ? C’est tout à fait possible. C'est tout à fait possible... en sélection ».

« Dans le football, tout est possible »