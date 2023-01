Il réclame le transfert de Neymar !

Arthur Montagne

Bien qu'il ait réalisé une énorme première partie de saison avec le PSG, Neymar ne serait toujours plus en odeur de sainteté à Paris et son transfert pourrait être envisagé en fin de saison, comme l'été dernier. Une solution validée par Ludovic Obraniak qui estime que le numéro 10 brésilien n'est plus indispensable.

Poussé au départ l'été dernier, Neymar est finalement resté au PSG où il a réalisé une magnifique première partie de saison. Néanmoins, alors que Kylian Mbappé flambe, Ludovic Obraniak estime que le PSG doit tout miser sur le crack de Bondy, quitte à vendre Neymar.

PSG : Neymar poussé au transfert, ce conseil fou https://t.co/TL2W7E2zeF pic.twitter.com/NJFqNF3NQK — le10sport (@le10sport) January 7, 2023

«J’ai toujours pensé que le ménage à trois ça ne fonctionnerait jamais»

« J’ai beaucoup d’admiration pour le joueur. Mais j’ai toujours pensé que le ménage à trois ça ne fonctionnerait jamais. Aujourd’hui, il faut faire un choix. Tu as le meilleur joueur du monde actuellement dans ton équipe, tu as décidé de le prolonger, donc il faut tout mettre sur lui », lance-t-il au micro de La Chaine L'EQUIPE .

«Je pense qu’il faut tout miser sur Mbappé»