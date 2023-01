C’est annoncé, l’OM a recruté un joueur « hors norme »

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recrue star de l'OM, Alexis Sanchez a trouvé le chemin des filets ce samedi, pour la sixième fois de la saison en championnat. A l'issue de la victoire de son équipe face à Lorient (3-1), l'international chilien a reçu les louanges de son entraîneur Igor Tudor. Le technicien croate estime que son buteur fait partie des meilleurs joueurs du monde.

L'OM reçu six sur six. Le club marseillais a empoché une sixième victoire d'affilée en championnat, face à Lorient (3-1). Les buts marseillais ont été inscrits par Jordan Veretout, Sead Kolasinac, mais aussi Alexis Sanchez. Arrivé l'été dernier, l'international chilien, positionné en pointe, a inscrit son sixième but en championnat. « La ville est très jolie. Le public est magnifique. Qu’on soit à domicile ou à l’extérieur, c’est toujours comme ça. Je crois qu’on a une grande équipe selon moi et il faut continuer comme ça » a déclaré Alexis Sanchez à l'issue de ce match réussi.

Nouvelle star de l’OM, il est tombé amoureux à Marseille https://t.co/7W1EiJDIS4 pic.twitter.com/CDKnBxdAie — le10sport (@le10sport) January 15, 2023

Tudor s'enflamme pour Alexis Sanchez

Présent en conférence de presse, Igor Tudor a été interrogé sur la prestation d'Alexis Sanchez. L'entraîneur de l'OM a tenu à défendre son joueur . « Ce qui lui a manqué ces derniers temps, c’est de marquer, mais ça n’empêche pas qu’il ait fait de très bonnes prestations. Il est toujours dans la course, dans les mouvements, il donne des passes décisives » a confié le technicien croate.

« C'est un joueur hors norme »