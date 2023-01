Le PSG rêve d’une star, elle lâche sa réponse au Qatar

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Épatant avec le Borussia Dortmund et la sélection anglaise, Jude Bellingham apparaît comme l’un des joueurs les plus convoités sur le mercato. Le PSG apprécie notamment son profil, mais le Real Madrid est en pole dans ce dossier. Florentino Pérez peut en effet compter sur la position du joueur, désireux d’évoluer chez les Merengue.

À 19 ans, Jude Bellingham agite déjà le mercato comme seule une poignée de joueurs savent le faire. Le milieu anglais impressionne avec le Borussia Dortmund et a confirmé toutes les attentes placées en lui au cours de la Coupe du monde au Qatar, durant laquelle Nasser Al-Khelaïfi n’a pas caché tout le bien qu’il pensait de lui.

Quand le PSG s’enflamme publiquement pour Bellingham

« Quel joueur. Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir... et c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable , s’enflammait le président du PSG dans un entretien accordé à Sky Sports pendant la compétition. Et vous voyez que c’est sa première Coupe du monde, il est calme, détendu et confiant. Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club. » Alors que le PSG peine à combler ses lacunes dans l’entrejeu, nul doute que l’arrivée d’un joueur de la trempe de Jude Bellingham permettrait à Christophe Galtier de s’enlever une épine du pied, mais le Qatar se dirige vers un échec.

Bellingham choisit le Real Madrid