Neymar, Mbappé, Messi… bridé par les stars du PSG

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, Pablo Sarabia ne devrait plus faire long feu au PSG. Soumis à une lourde concurrence - et notamment celle de Lionel Messi, Neymar et de Kylian Mbappé - l'international espagnol serait sur le départ cet hiver. Interrogé en conférence de presse ce samedi après-midi, Christophe Galtier a lâché ses vérités sur le dossier Sarabia.

Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Pablo Sarabia devrait faire ses valises et prendre le large plus tôt que prévu. Barré par la concurrence de Lionel Messi, Kylian Mbappé et de Neymar en attaque, l'international espagnol peine à emmagasiner du temps de jeu sous la houlette de Christophe Galtier. Et lorsqu'il parvient à grappiller quelques minutes, Pablo Sarabia est bien loin de son meilleur niveau.

«Cela ne sert à rien de garder des joueurs malheureux»

Pour se relancer, Pablo Sarabia serait sur le point de quitter le PSG. En effet, l'attaquant de 30 ans serait on ne peut plus proche de signer en faveur de Wolverhampton. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Christophe Galtier a confirmé la tendance.

«Il a cette opportunité de rejoindre la Premier League»