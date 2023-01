Mbappé, Messi et Neymar... Une opération surprise pour le PSG

Pierrick Levallet

Bénéficiant du statut de stars interplanétaires, Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi ont une image précieuse pour le PSG. Le club de la capitale n'a d'ailleurs pas manqué de la mettre à profit pour la bonne cause. Afin de récolter de l'argent pour sa Fondation, la formation parisienne a lancé une opération qui pourrait rapporter près d'1,5M€.

Ce n’est pas un secret, le PSG dispose d’un effectif rempli de stars. Le club de la capitale peut compter sur Kylian Mbappé, Lionel Messi ou encore Neymar au quotidien. Ces joueurs sont suivis par de nombreux fans et ont une grande influence sur le monde qui les entoure. Le PSG a alors décidé de mettre leur image à profit.

Le PSG vend les maillots de ses stars

Comme le rapporte Le Parisien , le PSG organise des ventes aux enchères pour vendre les maillots portés par ses joueurs après les matchs. Et cette opération marche plutôt bien puisqu’elle permet au club de la capitale de récolter un belle somme. Les tuniques des stars partent d’ailleurs à prix d’or.

1,5M€ récoltés par saison ?