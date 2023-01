Mercato : «Il n’y a qu’un club pour lequel Mbappé quitterait le PSG»

Thibault Morlain

L’avenir de Kylian Mbappé fait à nouveau énormément parler. Malgré sa récente prolongation au PSG et un contrat jusqu’en 2024, il est encore question d’un transfert pour le natif de Bondy. De quoi donc animer le marché des transferts. Mais la question est de savoir où pourrait aller Mbappé. Et visiblement, il n’y aurait qu’une seule réponse à cela…

Proche du Real Madrid à l’été, Kylian Mbappé a finalement fait le choix de prolonger au PSG. Mais voilà qu’aujourd’hui, le joueur de Christophe Galtier penserait déjà à s’en aller. Un transfert du vice-champion du monde 2022 fait alors énormément parler. Pour aller où ? Tous les regards se tournent alors vers le Real Madrid pour l’avenir de Mbappé.

Un avenir au Real Madrid ?

Et pour Sky Sports , Julien Laurens, journaliste pour ESPN , a fait une grosse annonce à propos de Kylian Mbappé et du Real Madrid. « Il n’y a qu’un club pour lequel Mbappé quitterait le PSG et c’est le Real Madrid. Ils devront lui ouvrir la porte bien évidemment. Vont-ils attendre qu’il arrive au terme de son contrat pour l’avoir libre comme cela est quasiment arrivé l’été dernier ? Seront-ils prêts à y aller durant l’été qui arrive et à payer quelque chose au PSG ? Ça reste à voir », a-t-il expliqué.

« Il n’y a aucune chance qu’ils le ratent encore une fois »