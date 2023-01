L’Arabie Saoudite rêve de son Clasico, Cristiano Ronaldo va s’énerver !

Arthur Montagne

Recruté en grande pompe par Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a signé un contrat pharamineux estimé à 200M€ par an. Mais l'Arabie Saoudite ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et rêve de faire renaître la rivalité entre le Portugais et Lionel Messi. En fin de contrat avec le PSG, l'Argentin disposerait d'une offre encore plus impressionnante d'Al-Hilal.

Quelques jours avant l'entrée en lice du Portugal à la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo avait réglé son avenir. Et pour cause, Manchester United publiait un communiqué pour annoncer la résiliation du contrat de CR7 qui s'est engagé avec Al-Nassr dans les semaines qui ont suivi, le tout avec un salaire estimé à 200M€ annuel.

Une offre de 280M€ par an pour Messi ?

Mais Lionel Messi pourrait déjà frapper plus fort. Et pour cause, selon les informations de Mundo Deportivo , Al-Hilal proposerait 280M€ par an au récent Champion du monde dont le contrat au PSG s'achève en juin prochain. L'idée en Arabie Saoudite serait de faire du choc entre Al-Hilal et Al-Nassr un nouveau Clasico qui verrait s'affronter Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo ne sera déjà plus la star en Arabie Saoudite

Par conséquent, Cristiano Ronaldo verrait une autre star lui faire de l'ombre en Arabie Saoudite, et pas n'importe laquelle, son grand rival Lionel Messi. Le tout avec un salaire plus élevé. Pas sûr que cela plaise au Portugais.