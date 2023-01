Un chèque de 90 millions pour détourner Zidane du PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre de tout contrat, Zinedine Zidane ne rebondira pas en équipe de France dans un futur proche. La prolongation de Didier Deschamps ferme les portes des Bleus à l’ancien meneur de jeu, contraint de regarder ailleurs. Comme révélé par le10sport, Zidane fait office de rêve ultime aux yeux des propriétaires qataris du PSG, mais c’est en Italie qu’il pourrait rebondir.

Avec la prolongation de Didier Deschamps jusqu’en juillet 2026, Zinedine Zidane est coincé. Désireux de prendre les rênes de l’équipe de France, Zizou doit désormais regarder ailleurs pour retrouver un banc de touche, mais le principal intéressé se montre exigeant pour son avenir et n’a pas l’intention de rebondir n'importe où.

Quel avenir pour Zidane après les Bleus ?

Rares sont les clubs susceptibles d’intéresser Zinedine Zidane, mais le PSG en fait partie. Comme vous l’a révélé le10sport.com au cours des derniers mois, le Qatar rêve de l’ancien entraîneur du Real Madrid, qui a jusqu’ici refusé les avances parisiennes pour rester à la disposition de la FFF, une stratégie perdante. Une piste qui pourrait redevenir d’actualité à moyen terme si Christophe Galtier venait à échouer dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions cette saison. Selon Marca , le dossier Zidane sera à surveiller de près si le club de la capitale était éliminé par le Bayern Munich. Le quotidien espagnol va même plus loin en indiquant que le technicien tricolore souhaiterait voir débarquer Ousmane Dembélé, et se débarrasser de Neymar. Mais un autre challenge pourrait le motiver.

Ce projet à 90M€ qui pourrait faire revenir Zidane https://t.co/Ax20TjOO2j pic.twitter.com/hA9Pcxl9yS — le10sport (@le10sport) January 15, 2023

La Juventus fait de l’ombre au PSG