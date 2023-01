Ce projet à 90M€ qui pourrait faire revenir Zidane

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Didier Deschamps a prolongé son bail jusqu’en 2026, Zinedine Zidane doit regarder ailleurs pour reprendre du service. Une offensive de la Juventus, son ancien club, n’est pas à exclure alors que Massimiliano Allegri est dans le collimateur de ses dirigeants après la défaite contre Naples (5-1). Un changement d’entraîneur qui pourrait coûter une fortune aux Bianconeri.

Ne cachant pas ses ambitions tricolores avec l’équipe de France, Zinedine Zidane doit mettre son rêve bleu de côté. Didier Deschamps a en effet prolongé son bail jusqu’en 2026 et oblige ainsi son ancien coéquipier à revoir ses plans pour son avenir. Libre depuis 2021 et son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane ambitionne de retrouver un banc prochainement, et c’est en Italie qu’il pourrait trouver la place idéale.

Allegri menacé à Turin, une aubaine pour Zidane

Exigeant pour son retour, Zinedine Zidane pourrait retrouver la Juventus dans les prochains mois. Comme l’explique ce dimanche la Gazzetta dello Sport , Massimiliano Allegri est dans le collimateur de ses dirigeants après la lourde défaite contre Naples (5-1) vendredi. Deux pistes sont ainsi évoquées pour remplacer le technicien transalpin : Antonio Conte (Tottenham) et donc Zinedine Zidane (libre). Un changement qui pourrait coûter une fortune à la Juve.

La Juve pourrait payer jusqu’à 90M€