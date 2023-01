Zidane au PSG, son entourage lâche une grande annonce

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le feuilleton Zinédine Zidane au PSG avait animé l'année 2022. Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, le technicien tricolore était la priorité des responsables qataris pour succéder à Mauricio Pochettino. Mais selon son ancien coéquipier, Lionel Charbonnier, Zizou n'aurait pas été contacté par des membres du club parisien, mais par certains hommes, qui gravitent autour.

Comme annoncé par le10Sport.com ces derniers mois, la piste Zinédine Zidane avait été explorée par les responsables du PSG, basés à Doha. Son conseiller historique, Alain Migliaccio, a fait le forcing pour le convaincre. Mais le champion du monde 1998 avait décidé de renoncer à ce défi, donnant ainsi sa priorité à l'équipe de France. Un risque loin d'être payant, puisque Didier Deschamps a étiré son bail jusqu'au Mondial 2026. Ancien coéquipier de Zidane en sélection, Lionel Charbonnier est revenu sur l'intérêt du PSG.





« Il n'a pas été contacté directement, mais... »

Selon lui, Zidane n'aurait pas été contacté directement par des membres du PSG. « Il n'a pas été contacté directement, mais tout le monde savait que si Zizou bougeait la petite oreille, le PSG se lançait tout de suite sur sa piste. Si c'était un souhait de ne pas entrainer en club ? Oui » a-t-il déclaré au micro de RMC . Alors que Deschamps vient de prolonger son contrat avec la Fédération française de football, la piste PSG pourrait-elle revenir au premier plan pour Zidane ?

« Il est obligé de prendre une équipe extraordinaire, au minimum le PSG »