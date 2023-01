Zidane débarque au PSG, le départ d'une star annoncé

Arnaud De Kanel

Après la déception de la Coupe du monde, Neymar a repris du service avec le PSG. Or, le Brésilien ne ferait plus l'unanimité dans le club de la capitale. Le joueur le plus cher de l'histoire pourrait même plier bagages en cas d'arrivée de Zinedine Zidane sur le banc parisien.

Depuis le début de la saison, Neymar est épanoui avec Christophe Galtier. Il est pleinement impliqué avec le PSG et réalise des merveilles aux côtés de Kylian Mbappé et Lionel Messi. Pour autant, son avenir dans la capitale reste flou. Cet été, il aurait même pu quitter le PSG et l'idée serait encore d'actualité dans les couloirs du Parc des Princes, encore plus si Zinedine Zidane venait à s'engager.

Zidane de retour, l’incroyable proposition à venir https://t.co/Wuv1u4koAn pic.twitter.com/bO2Zx0P8Ge — le10sport (@le10sport) January 15, 2023

Neymar sur le départ ?

A en croire les informations divulguées par Le Parisien ce dimanche, le dossier Neymar serait en stand-by au PSG. Si les dirigeants avaient fini par le conserver l'été dernier, ils pourraient revenir sur leur décision à la fin de la saison.

Zidane va tout faire basculer