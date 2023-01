Le PSG refuse un deal avec un club de Ligue 1

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À seulement 16 ans, Warren Zaïre-Emery épate son monde au PSG. Christophe Galtier et Luis Campos n’ont pas l’intention de laisser filer le milieu de terrain, y compris pour un prêt. Un pensionnaire de Ligue 1 aurait tenté de s’attacher ses services, mais la réponse de l’écurie parisienne ne s’est pas fait attendre.

Habitué à perdre certaines de ses grandes pépites par le passé, le PSG ne compte pas répéter la même erreur avec Warren Zaïre-Emery. Le milieu de 16 ans crève l’écran avec le club de la capitale et parvient à grappiller du temps de jeu, en témoignent ses 8 apparitions depuis le début de la saison. À Paris, on compte ainsi sur le natif de Montreuil pour l’avenir.

Le PSG recale Lorient pour Zaïre-Emery

Le PSG n’a donc pas l’intention de laisser filer Warren Zaïre-Emery, y compris en prêt. D’après Téléfoot , le FC Lorient aurait tenté sa chance pour accueillir provisoirement le milieu de terrain, mais Luis Campos a décidé de le conserver.

« Il est capable de démarrer un match de Ligue 1 mais aussi un match de Ligue des champions »