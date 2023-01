Neymar sur le depart, l’incroyable decision du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recrue la plus chère de l'histoire du PSG, Neymar a régulièrement été annoncé sur le départ, notamment lors du dernier mercato estival. Le club parisien aurait songé à le vendre avant de faire machine arrière. Et pour cause, son début de saison est excellent et le joueur sera attendu dans les prochains mois en Ligue des champions.

Arrivé en 2017 avec le statut de star, Neymar a perdu un peu de sa splendeur ces derniers mois. Régulièrement sous le feu des critiques en raison de son hygiène de vie et de ses prestations, l'international brésilien a fait tout son possible pour inverser la tendance. Et les premiers résultats apparaissent. Auteur de 15 buts sous le maillot du PSG cette saison, Neymar est parti pour réaliser l'un de ses meilleurs exercices, même si des doutes subsistent sur son état mental après la déception de la dernière Coupe du monde.

Neymar, Mbappé, Messi… bridé par les stars du PSG https://t.co/PYky6GIVCw pic.twitter.com/zOCwlK8BIu — le10sport (@le10sport) January 15, 2023

Neymar sur le départ ? Ce n'est pas impossible

Mais au Brésil, certains commencent à évoquer un possible départ de Neymar en fin de saison, malgré sa très grande forme. C'est notamment le cas de l'ancien international Rivaldo. « Un transfert de Neymar ? Je ne vois pas cela se produire au cours de ce mercato, mais cela pourrait changer à la fin de la saison, le PSG ayant la possibilité de le vendre pour compenser son investissement et cela pourrait ouvrir les portes de la Premier League à Neymar » a-t-il déclaré lors de sa chronique pour Betfair.

Le PSG a pensé à le vendre, mais...