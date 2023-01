Thibault Morlain

Dans l’histoire du PSG, de nombreux Brésiliens sont passés par le vestiaire du club de la capitale. Ça a notamment été le cas d’Alex, le défenseur central. Arrivé de Chelsea en janvier 2012, il est reparti à l’été 2014. Il n’empêche qu’il a vécu de très beaux moments avec le club de la capitale, au point de nourrir de très gros regrets après son départ.

Passé par Chelsea, le PSV Eindhoven ou encore le Milan AC, Alex a connu une très belle carrière. Et l’ex-défenseur central, aujourd’hui retraité, a eu la chance d’évoluer sous le maillot du PSG. De janvier 2012 à juin 2014, le Brésilien connait de très bons moments avec le club de la capitale. Une expérience qui laisse toutefois un regret à Alex : son départ.

« J'avais le respect de Laurent Blanc »

A l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe , Alex s’est ainsi livré sur son départ du PSG. Il a alors expliqué : « Mon pire regret ? D'avoir quitté le PSG. J'avais le respect de Laurent Blanc, il voulait me garder, et c'était le plus important. Même si le PSG allait recruter David Luiz, j'aurais eu du temps de jeu ».

« Il y avait tout pour être heureux au PSG »