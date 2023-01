Mbappé plombe un incroyable coup sur le mercato

Pierrick Levallet

Lors du dernier mercato estival, Robert Lewandowski a quitté le Bayern Munich pour poser ses valises au FC Barcelone. Mais avant de choisir de signer en Catalogne, le Polonais avait une autre destination bien précise en tête. Mais ses plans sont rapidement tombés à l'eau à cause d'un certain Kylian Mbappé.

L'été dernier, Robert Lewandowski a pris une décision fracassante pour son avenir. Après huit ans passés du côté du Bayern Munich, le Polonais a jugé qu’il était temps pour lui de partir. Alors qu’il ne lui restait plus qu’un an de contrat, l’attaquant de 34 ans a décidé de claquer la porte pour s’engager au FC Barcelone. Mais avant d’atterrir en Catalogne, Robert Lewandowski avait une autre destination en tête.

Lewandowski avait une autre priorité que le Barça

D’après les informations de Relevo , le Polonais voulait signer au Real Madrid. Son agent Pini Zahavi aurait même contacté le club madrilène. Mais finalement, les Merengue ont rapidement décliné la proposition du clan Lewandowski.

Le Real Madrid a snobé Lewandowski pour Mbappé