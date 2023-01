Même Mbappé n'arrivera pas à le battre

La rédaction

Pour établir le classement des meilleurs buteurs de Ligue 1, on a pris le parti de ne pas retenir ceux qui évoluaient avant les années 50, estimant que le football n’était pas alors suffisamment rigoureux défensivement, ce qui favorisait trop les attaquants. On aurait pu aller plus loin, peut-être jusqu’aux années 60, mais on a finalement placé la barrière en 1950.

10 - Alain Giresse

Quelle surprise de ne pas trouver à la dixième place un avant-centre mais un authentique meneur de jeu avec Alain Giresse et ses 163 buts ! C’est dire la longévité et surtout la classe du numéro dix historique des Girondins de Bordeaux.

9 - Just Fontaine

Que ce soit sous les couleurs de Nice ou du Stade de Reims, Just Fontaine a empilé les buts, avec 164 réalisations. Mais là où le meilleur buteur de l’histoire sur une Coupe du Monde apparaît exceptionnel, c’est surtout si l’on regarde son ratio par match joué, avec 0.82 but par match, soit le deuxième meilleur total derrière Skoblar (0.87 but par match pour le Marseillais sur un total de 151 buts).

8 - Gunnar Andersson

A la huitième place de ce classement, on trouve un buteur historique de l’Olympique de Marseille des années 70, avec le Suédois Gunnar Andersson, avec 179 buts inscrits.

7 - Carlos Bianchi

Au même niveau, on trouve le mythique buteur argentin des années 70, passé par Reims, le PSG et Strasbourg, à savoir Carlos Bianchi, dont le nom reste synonyme d’efficacité et de précision devant le but.

6 - Fleury Di Nallo

Il est l’une des légendes de l’Olympique Lyonnais, où il a évolué entre 1960 et 1974. Il n’est pas étonnant de retrouver Fleury Di Nallo à la sixième place du classement avec 187 buts.

5 - Roger Piantoni

Il est l’un des joueurs historiques du grand Stade de Reims des années 50 après des débuts à Nancy, Roger Piantoni arrive à la 5ème place du classement avec 203 réalisations.

4 - Thadée Cisowski

Même s’il a débuté sa carrière en 1947, on a retenu l’attaquant du FC Metz, du RC Paris et de Valenciennes Thadée Cisowski à la 4ème place avec 206 buts.

3 - Hervé Revelli

Grand attaquant des mythiques Verts de l’ASSE des années 70, Hervé Révelli pointe logiquement sur le podium à la troisième place avec 216 buts entre 1965 et 1978.

2 - Bernard Lacombe

Que ce soit sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais, de l’AS Saint-Etienne ou des Girondins de Bordeaux, Bernard Lacombe a marqué l’histoire entre 1969 et 1987 avec 255 buts inscrits.

1 - Delio Onnis

L’avant-centre argentine, passée par Reims, Monaco, Tours et Toulon entre 1971 et 1986 domine ce classement de la tête et des épaules avec 299 réalisations. Un chiffre inatteignable aujourd’hui.