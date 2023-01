Combien de joueurs de QSI dans le meilleur onze du PSG ?

La rédaction

Lorsqu’il est question du meilleur onze de l’histoire du PSG, deux époques se détachent forcément dans la constitution de l’équipe, celle de l’ère Canal Plus au milieu des années 90 et l’ère récente de QSI. Pour bâtir le onze type, nous sommes partis sur un 4-2-3-1, compte tenu des forces en présence offensive. En défense, le parti a été pris de placer des axiaux polyvalents sur les côtés compte tenu de la qualité du choix en défense centrale comparé à celui au poste d’arrière latéral.

Bernard Lama

Dans les buts, il n’existe aucune contestation possible. Bernard Lama, meilleur gardien du monde au milieu des années 90, avant sa grave blessure au genou, s’impose de facto. Seul Joël Bats, historique portier de l’époque Gérard Houllier, aurait pu prétendre au poste, mais Lama est au-dessus.

Marquinhos

Au poste d’arrière droit, on placera Marquinhos, qui s’est imposé parmi les grands joueurs du club et qui pouvait dépanner à droite à ses débuts. Ce n’est pas son poste de prédilection, mais il fallait faire une place au Brésilien. Autrement, Laurent Fournier se serait imposé au poste.

Ricardo

Le légendaire roc brésilien de l’ère Canal Plus mérite sa place dans l’équipe historique du PSG. Tant par sa qualité de joueur que par son influence sur l’équipe incarnant l’une des grandes périodes du club parisien.

Thiago Silva

Même s’il n’est pas parvenu à amener le PSG à la victoire finale en Ligue des Champions, Thiago Silva a été pendant plusieurs années le meilleur défenseur central du monde. Il a tout de même amené Paris tout près des sommets et mérite d’inscrire son nom dans le 11 type.

Gabriel Heinze

Le choix de Gabriel Heinze peut prêter à discussion car le joueur a ensuite évolué à l’OM, mais son passage à Paris a été simplement extraordinaire. A un poste d’arrière gauche où personne ne s’impose, le défenseur central argentin, qui pouvait évoluer aussi sur le côté se détache. Il permet aussi de compenser le profil très offensif de l’équipe, avec un quatuor de devant qui défend peu. Sinon, le Brésilien Maxwell reste une option.

Luis Fernandez

Le milieu de terrain français a littéralement porté le PSG vers le titre de champion de France en 1986. Son volume impressionnant, son statut de capitaine et d’international membre du carré magique de Platini légitiment sa place. Pas loin derrière, on trouve le trio de l’ère Canal Plus , Paul Le Guen, Daniel Bravo et Vincent Guérin.

Marco Verratti

Compte tenu de sa qualité de joueur exceptionnelle et de son histoire avec le club, Marco Verratti est totalement incontournable dans le onze de légende pour former le duo de milieux défensifs avec Luis Fernandez.

David Ginola

Au milieu des années 90, alors qu’il occupait l’aile droite (ou gauche) de l’attaque de la formation d’Artur Jorge, David Ginola était probablement dans le top trois des meilleurs joueurs du monde. Sur deux-trois ans, avant son transfert en Angleterre, son niveau avec le PSG a été exceptionnel.

Neymar

Dans un rôle de neuf et demi ou de meneur de jeu, on trouve probablement l’un des postes les plus disputés. On aurait pu placer Safet Susic, Valdo, Rai, Youri Djorkaeff, Ronaldinho, ou bien sûr Lionel Messi, que c’est un véritable crève-cœur de ne pas placer dans l’équipe, lui l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football. Malheureusement, il n’a pas encore assez pesé sur l’histoire du PSG pour y inscrire son nom. Neymar, pour son statut de star mondiale et pour ce qu’il a pu accomplir depuis son arrivée, malgré un sentiment d’inachevé toujours présent aujourd’hui, emporte finalement la place.

Kylian Mbappe

La présence sur l’aile gauche de Kylian Mbappe apparaît désormais incontournable tant du fait de ses prestations depuis son arrivée que de ses statistiques et du statut qu’il a acquis dans le football mondial.

George Weah

Là encore, de nombreux joueurs auraient pu prétendre à cette place entre Pauleta, Edinson Cavani et surtout Zlatan Ibrahimovic. Mais on penche finalement pour George Weah qui a su peser dans les grands rendez-vous européens de l’ère Canal Plus là où la star suédoise n’a pas sorti de prestation historique.