Mauvaise nouvelle pour l’OM, le meilleur défenseur de l’histoire vient du PSG

La rédaction

Constituer un classement des meilleurs défenseurs de l’histoire de la Ligue 1 s’avère un exercice quasiment impossible tant il existe de choix cornéliens à effectuer. Afin d’optimiser la démarche, on prendra le parti de s’appuyer sur les grandes périodes de différents clubs, entre l’ASSE, le FC Nantes, l’OM, l’OL et le PSG. Il ne manque à l’appel que le grand Bordeaux de l’ère Claude Bez, avec un Marius Trésor qui aurait pu lui aussi être choisi, et que l’on placera symboliquement en sixième.

5 - Oswaldo Piazza

Pour constituer ce top 5 des meilleurs défenseurs de l’histoire de la Ligue 1, il n’aurait pas été concevable de ne pas placer au moins un joueur de l’AS Saint-Etienne, compte tenu de la glorieuse histoire du club stéphanois. Logiquement, c’est le défenseur argentin Oswaldo Piazza, qui modernisa à lui seul le rôle de défenseur central au milieu des années 70, qui s’impose. Tant par son palmarès (trois titres de champion de France, trois Coupes de France, une finale de Coupe des clubs champions) que par son influence sur le jeu et le mental de l’équipe stéphanoise.

4 - Maxime Bossis

Entre 1973 et 1991, il évolua au sein de la défense du FC Nantes (avec un passage au Matra Racing au milieu des années 80), tant au poste d’arrière gauche qu’en défense centrale. Maxime Bossis fait partie assurément des plus grands défenseurs centraux du championnat de France tant par sa longévité que pour ses qualités de joueur, qui lui valurent d’être sélectionnés à 76 reprises en équipe de France. Avec Nantes, il remporta trois titres de champion de France et une Coupe de France.

Viré du PSG, il ne digère pas https://t.co/70lD5VHCVz pic.twitter.com/7MWvhT6ZeO — le10sport (@le10sport) January 13, 2023

3 - Carlos Mozer

Comme il était obligatoire qu’un Stéphanois soit présent dans le classement, il est tout aussi incontournable que l’on retrouve un joueur de l’Olympique de Marseille. On aurait pu retenir Basile Boli, Marcel Desailly ou encore Laurent Blanc, qui auraient tous mérité une place, mais l’on choisira au final Carlos Mozer, tant pour son palmarès avec l’OM (trois titres entre 89 et 92) que pour l’influence déterminante qu’il eut dans les grandes années de Marseille, instillant son mental de guerrier et son physique XXL à chaque match.

2 - Cris

Parmi les meilleurs défenseurs de l’histoire de la Ligue 1, comment ne pas placer le roc brésilien Cris, le pilier de la grande équipe de l’Olympique Lyonnais, qui survola le championnat de France pendant quasiment une décennie, entre 2000 et 2010. A cette période, Cris a non seulement fait partie des meilleurs défenseurs de L1, mais aussi du monde entier.

1 - Thiago Silva

Enfin, à la première place, il a fallu faire un choix cornélien entre Marquinhos et Thiago Silva, les deux géants du PSG de l’ère moderne. Notre choix se portera finalement sur Thiago Silva, qui en terme de qualités de joueur, s’installe encore un cran au-dessus de Marquinhos. Pour que la trajectoire de Thiago Silva à Paris soit parfaite, il n’a manqué qu’une Ligue des champions, malheureusement perdue en finale en 2020.