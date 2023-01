L’entraîneur de l’OM entre dans l’histoire, il voit le verre à moitié plein

La rédaction

Vainqueur de Lorient (3-1) ce samedi soir à l’Orange Vélodrome, l’OM a enchaîné une sixième victoire consécutive en championnat. À la moitié de la saison, les Marseillais ont donc obtenu 42 points, le second meilleur total de l’histoire du club à ce stade de la compétition. Très satisfait de la performance de ses joueurs, Igor Tudor ne veut pas s’enflammer.

L’OM recevait Lorient ce samedi à l’Orange Vélodrome, pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Une rencontre qui avait mal débutée pour les hommes d’Igor Tudor, après l’ouverture du score de Terem Moffi.

Sixième victoire consécutive en championnat

Les Marseillais ont rapidement réagi et ont égalisé grâce à Sead Kolasinac à quelques minutes de la pause, avant d’enfoncer le clou en seconde période, par l’intermédiaire d’Alexis Sanchez et de Jordan Veretout. Une victoire qui permet à l’OM de conforter sa troisième place au classement et de compter 42 points à la mi-saison, le deuxième meilleur total du club à ce stade de la compétition.

🗣️ Igor Tudor : "Fantastique, on a fait de très bonnes choses." Le coach marseillais est satisfait mais rappelle que le chemin est encore long. #OMFCL I #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/vMj5IYB2C5 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) January 14, 2023

« Fantastique, je pense que l’on a fait de très bonnes choses »