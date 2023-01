OM : Guendouzi a choisi, le Maroc s’incline

La rédaction

Vice-champion du monde avec l’Équipe de France en décembre dernier, le milieu de terrain Matteo Guendouzi alimente les rumeurs de transferts lors de ce mercato hivernal. Une offre XXL qui pourrait faire réfléchir l’OM. Par ailleurs, le choix de Guendouzi de choisir la France plutôt que le Maroc a fait réagir Walid Regragui, sélectionneur du Maroc.

Et si Matteo Guendouzi quittait l’OM dès cet hiver ? C’est la folle rumeur qui parcourt la Commanderie depuis déjà quelques jours. Titulaire indiscutable avec Igor Tudor, cette perte pourrait chambouler les plans de Pablo Longoria.

Aston Villa a fait une offre

Matteo Guendouzi est très apprécié par Unai Emery, nouveau coach des Villans qui l’avait eu sous ses ordres à Arsenal. Selon RMC , le club anglais préparerait une offre autour de 40M€ pour s’attacher les services de l’international français.

OM - PSG : « Guendouzi ça fait longtemps qu’il a dépassé » Verratti https://t.co/5bBQuwY48I pic.twitter.com/JG3NNhB6Ea — le10sport (@le10sport) January 12, 2023

Walid Regragui regrette le choix de Guendouzi