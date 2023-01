Inquiétude pour Tudor dans le vestiaire de l'OM

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Titulaire indiscutable à l’OM, Jonathan Clauss est sorti sur blessure la semaine dernière à Montpellier, touché aux adducteurs. Même s’il n’a rien de grave, l’international français ressentirait encore une gêne, il pourrait donc être préservé afin d’être disponible samedi contre Lorient. Issa Kaboré pourrait en profiter, lui qui a du mal à convaincre Igor Tudor.

Pion essentiel du onze de départ d’Igor Tudor, Jonathan Clauss a été contraint de quitter ses partenaires la semaine dernière à Montpellier. Touché aux adducteurs, le piston droit de l’OM a manqué sur la fin de rencontre même si Marseille est reparti de la Mosson avec les trois points. Si Igor Tudor se voulait rassurant après le match, le retour de Jonathan Clauss se fait encore attendre.

Clauss toujours incertain

Et à en croire les informations de L’Équipe , l’OM pourrait encore patienter. L’international français n’a toujours pas repris l’entraînement collectif, même si les derniers examens n’ont rien révélé de plus grave. Clauss ressent toujours une gêne et un point sera fait ce mardi afin de savoir s’il sera ou non dans le groupe pour le déplacement à Troyes. L’OM pourrait décider de le préserver afin de l’aligner samedi soir face à Lorient.

Kaboré encore aligné ?

En cas d’absence de Jonathan Clauss, Issa Kaboré devrait avoir une nouvelle chance de se montrer sur le flanc droit, lui qui est sorti à la 20ème minute en Coupe de France après l’exclusion d’Eric Bailly.