Un joueur de l’OM craque, il se fait allumer

Buteur à Montpellier et auteur d’une très belle performance, Nuno Tavares a totalement pété les plombs en fin de rencontre. Exclu, le piston gauche de l’OM sera suspendu trois matchs. Ce jeudi, en conférence de presse, Igor Tudor est revenu sur le craquage du Portugais.

« Il a perdu la tête, il va prendre une belle amende. Ça peut arriver, mais il va être mis à l’amende, car ça va nous pénaliser pour la suite. On a de la chance que ça se soit bien passé à la fin du match ». Après la victoire de l’OM à Montpellier, Igor Tudor a d’emblée annoncé la couleur pour Nuno Tavares, exclu en fin de rencontre après un dérapage inexplicable vu le scénario de la rencontre.

Tavares va manquer trois matchs

Mercredi soir, la LFP a tranché : le piston gauche portugais sera suspendu trois rencontres. Si l’OM devrait pouvoir faire sans en Coupe de France, Nuno Tavares manquera considérablement face à Troyes et Lorient pour la reprise de la Ligue 1, surtout que Jonathan Clauss est blessé. Présent en conférence de presse ce jeudi, Igor Tudor a de nouveau été interrogé sur le cas Nuno Tavares. Plus détendu que lundi dernier, l’entraîneur de l’OM n’a pas changé d’avis pour autant au niveau des sanctions.

« C'est pas tant la question de l'amende mais plutôt de respect »